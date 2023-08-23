2023/08/23 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

أبدى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، مخاوفه من تسبب قلة الأراضي المزروعة بمحصول الشلب، بارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية وتضرر مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعته، لاسيما لنوع العنبر المشهور عالميا. ومنعت الحكومة العام الحالي زراعة محصول الشلب للعام الحالي بسبب الشح المائي التي تعانيه البلاد للموسم الرابع على التوالي، وحصر زراعته ضمن محافظتي […]

ظهرت المقالة العراق.. مخاوف من استمرار صعود سعر “الأرز” ومختصون يفسرون الأسباب أولاً على ايرث نيوز.