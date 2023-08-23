يواجه الدولار مخاطر قبل خطاب باول‎

2023/08/23 | 14:05 - المصدر: اخبار الدولار

شهد الدولار الأمريكي أداء إيجابيا اليوم مقابل معظم العملات الرئيسية، حيث سجلت العملات الأوروبية تراجع ويراقب المتداولون البيانات الاقتصادية والتلميحات حول السياسة النقدية. ظلت العملة الأمريكية ترتفع منذ أكثر من شهر وتقترب من قمتها السابقة حيث يمكن أن تجد بعض المقاومة مع تغير الظروف والتوقعات الاقتصادية بسرعة.

تعرض اليورو والجنيه الاسترليني لضغوط اليوم حيث تشير أرقام مؤشرات مديري المشتريات إلى تدهور الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو وكذلك في المملكة المتحدة. أظهرت البيانات انخفاضات أقوى من المتوقع بشكل عام في المنطقة مما قد يؤثر على توقعات السياسة النقدية ويمكن أن يستمر في التأثير على العملات المعنية.

في هذا الصدد، يمكن أن تخلق بيانات مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية بعض التقلبات في سعر الدولار الأمريكي حيث يواصل المتداولون في مراقبة قوة الاقتصاد وتأثيره على السياسة النقدية. بعد ذلك، يمكن أن يظل المتداولون حذرين قبل صدور بيانات سوق العمل غدا وخطاب رئيس الفيدرالي يوم الجمعة. وقد يؤثر هذا الأخير بشكل كبير على توقعات السياسة النقدية وعلى أداء الدولار.

ومع ذلك، قد يستمر الدولار الأمريكي في تسجيل بعض الضبابية أمام اليوان الصيني والين الياباني. من الممكن أن تشهد كلتا العملتين بعض الدعم حيث يواصل المتداولون في النظر إلى إمكانية تدخل من البنوك المركزية المعنية. وانتعش كلاهما بعد أن وصلا إلى مستويات منخفضة جديدة هذا العام.