اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تعقد اجتماعا موسعا في مقر قيادة العمليات المشتركة

2023/08/23 | 14:20 - المصدر: مفوضية الانتخابات

شاركت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الاجتماع الخاص باللجنة الأمنية العليا للانتخابات والذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة لتأمين انتخابات مجالس المحافظات للعام ٢٠٢٣، حيث تراس الاجتماع الفريق أول ركن قيس المحمداوي، وبحضور السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي وباقي أعضاء اللجنة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقارير الزيارات الميدانية التي

