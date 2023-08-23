العراق يعلن الإحصائية النهائية لصادرات النفط والإيرادات المتحققة منها لشهر تموز

2023/08/23 | 14:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، يوم الأربعاء، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المالية المتحققة لشهر تموز الماضي.

وذكرت "سومو" في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ، فإن "كمية الصادرات من النفط الخام قد بلغت 106 ملايين، و 755 ألفاً و169 برميلا، بإيرادات بلغت 8 مليارات و 330 مليونا و475 الف دولار ".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 105 ملايين و 243 ألفا و 722 برميلا ، و من حقل القيارة 922 الفا و755 برميلا، ومن مستودع كركوك الى الاردن 344 الفا، و 904 براميل"، مبينة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 78.033 دولاراً".

وأشارت إلى إن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 40 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية .

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، في مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن احصائية أولية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (106) ملايين ( 755) ألفا و(169) برميلاً، بإيرادات بلغت (8.293) مليارات دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) ملايين و(487) ألفا و610) براميل، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (344) الفا و(804) براميل فيما كانت الصادرات من القيارة (922) ألفاً و(755) برميلاً.

فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و (444) ألف برميل في اليوم.

وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (77.69 ) دولاراً.