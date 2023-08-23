رصد إعلانات بيع وتسريب الأسئلة على منصة ’انستغرام’ في العراق

2023/08/23 | 14:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكد مركز الإعلام الرقمي، الأربعاء، انتشار اعلانات بيع وتسريب الاسئلة على منصة انستغرام.

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وقال المركز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2023)، إن "مركز الإعلام الرقمي DMC يستنكر وجود منشورات ممولة تتحدث عن اسئلة الامتحانات المسربة على منصة انستغرام التي تملكها شركة ميتا"، مبيناً أن "فريق المركز رصد وجود عدة اعلانات ممولة على منصة انستغرام تتحدث عن امتلاكه الاسئلة الامتحانية لمراحل الثالث متوسط والسادس الاعدادي والابتدائي والمهني".

وأضاف أن "بعض هذه المنشورات الممولة تتحدث، بشكل فاضح، عن وجود اشخاص يقومون بتعديل درجات الامتحانات من اجل اقناع الطالب، وعلى هذا النحو المضلل، بما يعرضوه في هذه المنشورات".

وأكد أن "جميع هذه الاعلانات تحيل الى منصة تيلجرام، والتي فيها هذه القنوات التي تطلب مبالغ معينة بحجة انها تملك الاسئلة"، محذراً "المستخدمين من الطلبة من التعامل مع هذه الاعلانات او مراسلة القنوات والصفحات المرتبطة بها سواء على منصة انستغرام او تيلغرام لكونها تتضمن خداعا واحتيالا واضحا".

ودعا المركز "فريق ميتا المسؤول عن الاعلانات، الى مراجعة مضمونها وفحص محتواها قبل الموافقة عليها"، موضحا انه "لم يعد ممكنا القبول والسكوت على مثل هكذا اعلانات غير قانونية وتخدم المستخدمين بشكل فج".