تركيا تواصل تعليق حركة الملاحة في مضيق الدردنيل لليوم الثاني جراء حرائق غابات

2023/08/23 | 14:37 - المصدر: فرانس برس

علّقت تركيا حركة الملاحة في مضيق الدردنيل في شمال غرب البلاد، الأربعاء لليوم الثاني على التوالي بسبب حريق غابات اجتاح 1500 هكتار من الأراضي، بحسب ما أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي.

وأشار إلى أنّ المضيق أغلق في الاتجاهين لتجنّب تعريض الطائرات الثماني والـ26 مروحية التي تواصل تعبئة خزانتها بالمياه للخطر.

وقال "الوضع اليوم أفضل من الأمس"، مشيرًا إلى السيطرة على الحريق الذي يجتاح مقاطعة تشانكالي.

وكانت الرياح التي وصلت سرعتها الثلاثاء إلى 70 كيلومترا في الساعة أكثر هدوءًا صباح الأربعاء. إلّا أن السلطات التركية تخشى تسارعا جديدا يصل إلى 60 كيلومترا في الساعة بعد ظهر الاربعاء.

وأخلي نحو 1251 شخصًا من سكان تسع قرى بالإضافة إلى حرم جامعي في المنطقة، بحسب ما أعلن حاكم المقاطعة. ونقل 83 شخصًا تضرروا بسبب الدخان إلى المستشفى لفترة وجيزة.

وأتت النيران على تسعة منازل وعشرات الحظائر حيث نفق نحو 90 حيوانًا.

ويربط مضيق الدردنيل بحر إيجه ببحر مرمرة ويعتبر مقصدا سياحيا شهيرا لأنه أيضا موقع آثار طروادة القديمة.

وتحاول تركيا تحديث هيئة الاستجابة للطوارئ بعدما أتت حرائق مدمرة على طول سواحلها الجنوبية والغربية في العام 2021. والتهمت آنذاك النيران أكثر من 200 ألف هكتار من الغابات وخلّفت تسعة قتلى على الأقل.

وتعرّض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لانتقادات شديدة لطريقة تعامله مع الكارثة وقتها.

وأدى حجم الكارثة إلى زيادة التركيز على القضية البيئية في تركيا ودفع إردوغان إلى المضي قدما في مصادقة أنقرة على اتفاق باريس للمناخ.