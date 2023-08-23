القضاء وهيئة الإعلام يبحثان رصد مخالفات الفضائيات والمواقع

2023/08/23 | 14:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء (23 آب 2023) كيفية تعضيد موارد الدولة من قطاع الاتصالات والآليات القانونية المتبعة في رصد مخالفات بعض القنوات الفضائية.

وذكر بيان لإعلام مجلس القضاء الاعلى تلقته "بغداد اليوم"، ان" زيدان استقبل رئيس مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات بسام سالم واعضاء المجلس كل من عبد العظيم محمد صالح ومحمد الحمد، كيفية تعضيد موارد الدولة من قطاع الاتصالات".

وأشار البيان، إلى ان" الاجتماع شهد ايضا بحث الآليات القانونية المتبعة في رصد مخالفات بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي الوهمية.