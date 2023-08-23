النفط تحصي ايرادات وصادرات تموز الماضي

2023/08/23 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (106) مليوناً و(755) الف و(169) برميل، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(330 ) مليونا و (475) الف دولار".

وأوضحت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) مليوناً و(487) الف و(610) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (922) الف و(755) برميلا، فيما كانت الصادرات الى الاردن (344) الف و (804) برميل".

واشارت الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (78.033) دولاراً"، مبينةً أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (40) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الخبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية".











