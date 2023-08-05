انطلاق اول قطار من محطة البصرة إلى كربلاء لنقل زائري الأربعينية

2023/08/23 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، (23 آب 2023) انطلاق اول قطار من محطة البصرة إلى محافظة كربلاء المقدسة لنقل زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "أطلقت اول قطار من محطة البصرة إلى محافظة كربلاء المقدسة لنقل زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

وأضافت، ان "الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية التي يشرف عليها بشكل مباشر الوزير رزاق محيبس السعداوي، تضمنت تهيئة أكثر من ١٦ قطارات لنقل الزائرين من عدة محاور صوب مدينة ابي الأحرار وسيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام)".

وتابعت، أن "الشركة سيّرت أولى رحلاتها من محافظة البصرة الى محافظة كربلاء المقدسة لنقل الزائرين"، مؤكدةً أن "توجيهات الوزير شددت على تقديم افضل الخدمات للزائرين، وجعل الخطة الخدمية أكثر تنظيما من الأعوام السابقة".

وأشارت الى أن "الوزير شدد على ضرورة التواجد الميداني للمسؤولين المعنيين من أجل تذليل اية عقبات تعتري سير الخطة".

ويذكر أن وزارة النقل أعلنت في وقت سابق، تشكيل لجنة عليا لمتابعة وادارة خطة وجهد الوزارة خلال الزيارة الاربعينية.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، تلقته "بغداد اليوم" ان "اللجنة التي تم تشكيلها يشرف على عملها بشكل مباشر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، تضم عددا من المدراء العامين والوكيل للشؤون الادارية حازم راضي الحفاظ".

وأضاف البيان، ان "اللجنة ستتولى الإشراف والادارة والمتابعة لخطة الوزارة وجهودها لخدمة زائري الإمام الحسين عليه السلام في الزيارة الاربعينية".



