السوداني لوزير الخارجية التركي: الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية

2023/08/23 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، أن الأمن والاستقرار أولوية الحكومة العراقية، لافتاً الى أنه لن نسمح لأي جهة أو تنظيم أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل صباح اليوم الأربعاء، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان والوفد المرافق له"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد، والبحث في تعزيز الشراكة الاقتصادية، وجهود مكافحة الإرهاب بين البلدين".

وأكد السوداني، أن "العراق جادّ بطرح جميع الملفات، بروح التعاون وحسن الجوار، إضافة إلى توافر الفرص الواعدة لمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن مشروع طريق التنمية هو أفضل مثال على ذلك بما يمثله من كونه أحد أهمّ الممرات الاقتصادية في المنطقة والعالم، ويحوي الفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة.

ووفقا للبيان، "استعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء، مواجهة العراقيين مع الإرهاب"، مبيناً أن "الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، وهذا موقف مبدئي ثابت كما نص عليه الستور"، مؤكداً "التوجه نحو تفعيل المزيد من التعاون في إطار اللجان الأمنية المشتركة مع تركيا واعتماد الحوار، بعيداً عن التصرف أحادي الجانب".

واشار السوداني إلى "ضرورة التنسيق بين العراق وتركيا، في مختلف القضايا الإقليمية، لتبنّي مواقف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الصديقين"، مثمناً "المبادرة التركية الأخيرة بزيادة الإطلاقات المائية لنهر دجلة".

ودعا رئيس الوزراء بحسب البيان، "الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات أيضاً، لاسيما أنّ العراق مقبل على زيارة دينية وحشود مليونية من داخل البلد وخارجه"، مؤكدا "أهمية أن يجري التوافق بهذا الملف لما فيه المصلحة المشتركة وحفظ الحقوق المتبادلة، وقد تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه".

من جانبه، نقل الوزير التركي، تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، مثمناً "جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والسعي لتحسين البنى التحتية"، ومبدياً "رغبة تركيا واستعدادها لدعم العراق، في مختلف المجالات"، مؤكداً "التوجه الجاد والحرص على حل المشاكل العالقة بين البلدين".