هيأة الأوراق المالية والمركز الدولي للمال والتجارة يوقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمار المالي

2023/08/23 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

وقعت هيأة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء (23 إب 2023)، اتفاقية مع المركز الدولي للمال والتجارة، لتعزيز الاستثمار المالي وتطوير الانشطة الاقتصادية في كردستان.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد العراقي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقعت اليوم اتفاقية تعاون بين هيئة الأوراق المالية والمركز الدولي للمال والتجارة"، مبينة أن "هذه الاتفاقية تجسد التزام الطرفين بتعزيز الاستثمار المالي وتطوير الانشطة الاقتصادية في كردستان".

وأوضحت أن "رئيس الهيئة فيصل الهميص، ومدير عام المركز الدولي للمال والتجارة، وقعا اليوم في مدينة السليمانية، على الاتفاقية حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز البيئة الاقتصادية وتوسيع قاعدة الاستثمار".

وأوضحت أن "الاتفاقية تضمنت العديد من الاهداف منها تعزيز دور البنك المركزي العراقي في دعم المبادرة المتعلقة بإنشاء المركز الدولي للمال والتجارة في السليمانية، كما تسعى الاتفاقية الى تشجيع ثقافة الاستثمار بالاوراق المالية وتعزيزها".

وبينت أن "الهيئة والمركز يعتزمات بموجب الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات القانونية والادارية والفنية لتعزيز نشاط الاستثمار بالاوراق المالية في كردستان وبذل الجهود المشتركة لجذب المستثمرين وتطوير المناخ الاقتصادي".

وأوضحت أنه "في اطار الاتفاقية ستقوم هيأة الأوراق المالية بفتح مكتب في المركز الدولي لتعزيز ثقة المستثمرين بالدخول الى الاوراق المالية، بينما سيتم دعم سوق العراق للأوراق المالية بفتح فرع في المركز الدولي، مما يسهم في توسيع نكاق الاستثمار وزيادة النشاطات المالية.

وأكدت أن "هذه الاتفاقية خطوة استباقية لمواكبة التطور المالي والتجاري العالمي، وتعكس التزام الهيأة والمركز بتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في العراق ومنطقة اقليم كردستان".



