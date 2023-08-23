وزارة النفط: إيرادات شهر تموز الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار

2023/08/23 | 15:00 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، أن إيرادات شهر تموز الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، مبينة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (78.033) دولاراً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الإحصائية النهائية لكمية الصادرات من النفط الخام الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت (106) مليوناً و(755) ألف و(169) برميل، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(330 ) مليونا و (475) ألف دولارا".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) مليون و(487) ألف و(610) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (922) ألف و(755) برميلا ، فيما كانت الصادرات الى الاردن (344) ألف و(804) برميل".

وبينت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (78.033) دولاراً"، موضحة ان "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (40) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الخبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية".

يذكر أن وزارة النفط ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري.