2023/08/23 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

استقبل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الاربعاء، إذ جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون لا سيما في مجال عمل الشركات داخل العراق والإفادة من التجربة اليابانيَّة في مجال مكافحة الفساد. حنون، وخلال لقائه السفير اليابانيّ في مقر الهيئة، والذي حضره نائب رئيس الهيئة والمديرون العامون […]

ظهرت المقالة العراق واليابان يبحثان التنسيق في مجال مكافحة الفساد واسترداد الاموال أولاً على ايرث نيوز.