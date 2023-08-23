2023/08/23 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

شرعت وزارة التربية اليوم الاربعاء، بإيصال الكتب المنهجية للدراسة الابتدائية الى مخازن المديريات العامة للتربية على وفق خطة تسليم اعتمدت الحاجة الفعلية من العناوين المدرسية لكل مرحلة وبنسبة ٨٠٪ تحضيرا لوضعها بين يدي التلاميذ مع انطلاقة العام الدراسي الجديد. وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة ان “المديريات العامة للتربية في بابل وميسان والكرخ الثالثة باشرت بتوزيعها […]

ظهرت المقالة التربية توزع الكتب المنهجية للدراسة الابتدائية في هذه المناطق أولاً على ايرث نيوز.