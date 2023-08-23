الحكيم يوجز سياسة العراق الخارجية: تحديات العراق والجزائر متشابهة

2023/08/23 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، ان السياسات الخارجية العراقية تتحرك باتجاهات متعددة بما يخدم مصالح العراق ويعشّقها مع الجميع.

ودعا الحكيم خلال لقائه السفير الجزائري، جهاد الدين بلكاس حسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، إلى لتفعيل اللجان والاتفاقيات المشتركة بين البلدين، مثمنا تعاون الجزائر مع العراق والتنسيق المستمر في المحافل الدولية والعربية".

وأوضح، أن" السياسات الخارجية العراقية تتحرك باتجاهات متعددة بما يخدم مصالح العراق ويعشّقها مع الجميع، مشددا على التكامل العربي سياسيا واقتصاديا".

وأشار الحكيم، إلى" تشابه التحديات بين العراق والجزائر من حيث تحدي مواجهة الارهاب والتطرف، مشيدا بكل الجهود التي ادت الى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه".

وبين الحكيم، طبيعة المتغيرات السياسية الحالية في العراق، حيث الاستقرار على الصعد السياسية والاجتماعية والأمنية ،مشيرا إلى أن استقرار العراق مدخل لاستقرار المنطقة وهذا ما اثبتته التجارب والتحديات.