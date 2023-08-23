العامري ووزير الخارجية التركي يبحثان ملف المياه والسيادة الوطنية

2023/08/23 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الأربعاء (23 آب 2023) مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ملف المياه والسيادة الوطنية والوضع الإقليمي والدولي في بغداد.

وذكر مكتب العامري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد اليوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أن "الجانبان تطرقا إلى تطورات الوضع الإقليمي والدولي ، وناقشا العلاقات الثنائية والاقتصادية وأهمية تعزيزها وفق مصلحة البلدين"، مشيراً الى أن "الجانبان بحثا ملف المياه، وجرى التأكيد على ضرورة تسوية الأزمة ووضع الحلول الفعالة لحصول العراق على حصصه المائية والقضاء على أزمة الجفاف".

وتابع البيان أن "العامري أكد على ضرورة انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية"، مبينا أن "العراق لا يسمح بتواجد أي جماعات مسلحة على أراضيه وفقا للدستور العراقي، كما يرفض أي اعتداء على دول الجوار ينطلق من أراضيه".

وشدد الطرفان بحسب البيان "على أهمية احترام السيادة الوطنية للبلدين ومنع أي إنتهاكات أو إعتداءات وضرورة تغليب لغة الحوار والتعاون لحل أي إشكالات وخلق بيئة آمنة ومستقرة على الحدود بين البلدين".



