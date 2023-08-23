العراق واليابان يبحثان سـبـل تعـزيـز التعـاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال

2023/08/23 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيـس هـيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، مع السفـير الـياباني فوتوشي ماتسوموتو سـبـل تعـزيـز التعـاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال".

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، استقبل اليوم، السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون لا سيما في مجال عمل الشركات داخل العراق والإفادة من التجربة اليابانيَّة في مجال مكافحة الفساد".

وأكد حنون بحسب البيان أن "البرنامج الحكوميَّ والمنهاج الوزاري يحتاج في تنفيذه إلى دخول الشركات الأجنبيَّـة الرصينة التي يمكن أن تسهم في الإعمار والتنمية"، مشيراً إلى أن "الاستثمار وعمل شركات الدول المُتطوّرة داخل العراق يحتاج أن ترافقه حملة مُكثّفة لمحاربة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين الذين يعوقون عمليَّة التنمية والإعمار من خلال ابتزازهم الشركات الأجنبيَّة".

وتابع: "إنَّنا مُتَّوجهون نحو التحوُّل الرقميّ وحوكمة المُؤسَّسات، وينبغي أن تكون الهيئة سبَّاقة في هذا المجال"، لافتاً إلى أن "التحوُّل الرقمي وأتمتة عمل المؤسَّسات وعدم احتكاك المراجع بالمُوظَّف يسهم في تقليص مُستويات الفساد، مشيراً إلى أنَّ ذلك يتطلب مساعدة الدول المُتقدّمة في هذا المجال؛ للاطلاع على تجاربها والإفادة من خبراتها".

وأكَّد أن "الهيئة منفتحة على المُؤسَّسات الرقابيَّة النظيرة سواءٌ الإقليميَّة منها أوالدوليَّة الدوليَّة؛ للإفادة من تجاربها في محاربة الفساد سواء على مستوى الرع أو المنع والوقاية والتثقيف، موضحاً أن "اللقاءات وعقد الشراكات وإبرام الاتِّفاقيات الثنائيَّة سيكون لها أثر في تبادل الخبرات، وإكساب المهارات وتعزيز قدرات العاملين في الأجهزة الرقابيَّة لا سيما في مجال التحقيق، واسترداد عوائد الفساد التي ستذهب إلى خزينة الدولة وتُحوَّل لمشاريع التنمية والإعمار والصحَّة والسكن والتعليم".

من جانبه، أعرب السفير الياباني فوتوشي ماتسوموتو، عن "رغبة شركات بلاده في الدخول للسوق العراقيَّة والإسهام في عمليَّة البناء والإعمار"، مُبيّناً أن "توثيق أواصر التعاون يتمخَّض عنه الاتفاق على البرامج المشتركة، ومنها العمل مع هيئة النزاهة العراقيَّة لعقد ندواتٍ ودوراتٍ تدريبيَّةٍ لمُلاكات الهيئة"، لافتاً الى "أهميَّة توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات والمُستثمرين".











