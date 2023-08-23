على خلفية الاعتداء على المواطنين.. البرلمان يقرر استضافة قائد شرطة الديوانية

2023/08/23 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، إستضافة قائد شرطة الديوانية وعدد من الضباط على خلفية احداث العنف التي رافقت تظاهرة احتجاجية بالمحافظة.

وبحسب وثيقة صادرة من اللجنة وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "قررت اللجنة استضافة قائد شرطة الديوانية وضابط مركز شرطة السدير وامر فوج حفظ النظام والضباط المكلفين بالواجب، في مقر لجنتنا للاستيضاح حول ملابسات الاعتداء التي رافقت تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتوفير وصيانة الكهرباء في قضاء السدير بمحافظة الديوانية".

أدناه نص الوثيقة: