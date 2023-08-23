رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة استعمال أجهزة الري بالرش والتنقيط

2023/08/23 | 15:55 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على ضرورة استعمال أجهزة الري بالرش والتنقيط.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، معالي وزير الزراعة عباس جبر العلياوي".

واضافت انه "تم خلال اللقاء، مناقشة الواقع الزراعي في البلاد والعقبات التي يواجهها خصوصا في عملية الري والسقي، والمساحات المخصصة لزراعة محصول الحنطة"، مشيرة الى انه "تم التأكيد على ضرورة استعمال أجهزة الري بالرش والتنقيط، ومعالجة الهدر في استخدام المياه، ومواكبة الطرق الحديثة في الزراعة وبما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل التي تدخل في سلة الغذاء اليومي للمواطنين".

وبين انه "جرى أيضا بحث الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية ومنع التجاوزات على الحصص المائية خاصة من قبل أصحاب أحواض الأسماك غير المجازة رسميا وتأثيرها على الخطة الزراعية".