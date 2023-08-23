عواصف مكة وماذا فعلت بالمعتمرين.. لقطات فيديو تحبس الأنفاس

2023/08/23 | 15:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي ومحاولات العمال مساعدة المعتمرين المتضررين.

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وهبطت، الثلاثاء، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة.

ومن المتوقع، الأربعاء، وفق المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وتظهر المقاطع المنشورة مدى تأثير الرياح القوية على المعتمرين في المسجد الحرام، حيث دفعتهم بقوة مع محاولات العاملين المساعدة بحسب ما نقله موقع "الحرة":

رجال الأمن يحاولون المساعدة ومنع عبور الأشخاص في #الحرم_المكي بعد رياح قوية على #مكة_المكرمة ️ ️ الحمد لله عبرت بسلام #مكه_الان ??#امطار_مكة pic.twitter.com/JOf2sr5Ob2 — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) August 22, 2023

اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اجعله صيباً نافعاً ⁧#امطار_مكة⁩ ⁧#مكه_الان⁩ pic.twitter.com/m4r22mnoXV — Ziad Gharbawi (@Zgharbawi) August 22, 2023

فيديو رياح عاصفة قوية شهدتها #مكة_المكرمة اليوم الثلاثاء ، pic.twitter.com/Gwy7fnXpYM — علوم الامطار (@UloomAlmtar) August 22, 2023

وتم تداول مقاطع لصواعق ضربت برج الساعة:

لحظة نزول #صاعقة ً على #برج_الساعة مساء الثلاثاء ٦ صفر ١٤٤٥هـ#أمطار_مكة pic.twitter.com/PFWcOzN9tT — Abo Fadi | مروان جنبي (@janbi9070) August 23, 2023

وأعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس ‎تعليم مكة ليوم الأربعاء، وذلك ‏بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية غير المستقرة، وفق "واس".