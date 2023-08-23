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عواصف مكة وماذا فعلت بالمعتمرين.. لقطات فيديو تحبس الأنفاس

عواصف مكة وماذا فعلت بالمعتمرين.. لقطات فيديو تحبس الأنفاس
عواصف مكة وماذا فعلت بالمعتمرين.. لقطات فيديو تحبس الأنفاس
2023/08/23 | 15:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر هطول أمطار غزيرة على الحرم المكي ومحاولات العمال مساعدة المعتمرين المتضررين.

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وهبطت، الثلاثاء، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة.

ومن المتوقع، الأربعاء، وفق المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وتظهر المقاطع المنشورة مدى تأثير الرياح القوية على المعتمرين في المسجد الحرام، حيث دفعتهم بقوة مع محاولات العاملين المساعدة بحسب ما نقله موقع "الحرة":

وتم تداول مقاطع لصواعق ضربت برج الساعة:

وأعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس ‎تعليم مكة ليوم الأربعاء، وذلك ‏بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية غير المستقرة، وفق "واس".

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