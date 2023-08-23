النفط: أكثر من 8 مليارات دولار بلغت ايرادات ’تموز’ الماضي

2023/08/23 | 15:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (106) مليوناً و(755) الف و(169) برميلا، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(330 ) مليون و (475) الف دولار.

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واشارت الاحصائية التي اطلع عليها "ناس" (23 آب 2023)، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) مليوناً و(487) الف و(610) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (922) الف و(755) برميلا ، فيما كانت الصادرات الى الاردن (344) الف و (804) برميل".

وأضاف ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (78.033) دولاراً".



وأشار إلى أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (40) شركة عالمية من جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الخبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية".