المرور: لجنة مشتركة مع الإقليم لتوحيد استيراد المركبات

2023/08/23 | 15:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، عن حراك لتوحيد استيراد المركبات في جميع أنحاء البلاد.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (23 آب 2023): إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وإشراف وزير الداخلية ومتابعة مدير المرور، تم تشكيل لجنة موحدة بين وزارة الداخلية برئاسة مدير المرور الفريق طارق الربيعي وعضوية مستشار وزير داخلية إقليم كردستان وعدد من الدوائر منها مديرية المرور العامة ومديرية مرور إقليم كردستان والهيئة العامة للجمارك في اربيل".

وأضاف، أن "اللجنة تشكلت للتباحث حول توحيد استيراد المركبات في أنحاء البلاد كافة".