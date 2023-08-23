2023/08/23 | 16:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يستمر المنتخب الوطني العراقي للركبي بتدريباته اليومية على ملاعب جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالجادرية استعداداً لبطولة آسيا لسباعيات الركبي. ‏وقال عضو اتحاد الركبي حسين عمار في بيان إن “الاتحاد مستمر بخطته باعداد المنتخب وتجهيزه بشكل جيد الى البطولة الآسيوية لتقديم مستوى جيد يليق بالعراق”. وأضاف أن “المنتخب يخوض وحدتين تدريبة […]

ظهرت المقالة وطني الركبي يستمر بتحضيراته لبطولة آسيا أولاً على ايرث نيوز.