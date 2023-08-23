2023/08/23 | 16:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الألماني اوليفر هاردر لقيادة المنتخب النسوي لكرة القدم. وذكر الاتحاد في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، اجتمع مع الجهازِ الفنيّ الجديد للمنتخب النسوي لكرةِ القدم بقيادة المدرب الألماني اوليفر هاردر ومساعده التركي مليكا، في مقرّ الاتحاد بحُضور عضوة الاتحاد رشا طالب”. […]

ظهرت المقالة رسمياً.. الألماني اوليفر هاردر مدرباً للمنتخب العراقي النسوي لكرة القدم أولاً على ايرث نيوز.