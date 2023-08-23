أول تعليق من الخارجية العراقية بشأن المختطفين في إيران: اخبار جيدة ستعلن خلال ساعات

2023/08/23 | 16:25 - المصدر: شفق نيوز

أدلت وزارة الخارجية العراقية عبر وكالة شفق نيوز، اليوم الأربعاء، أول تعليق حول اختطاف عدد من المسافرين العراقيين في ايران، وفيما كشفت عن الجهة الخاطفة، أشارت إلى أن أخباراً "جيدة" ستعلن خلال الساعات المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة الخارجية العراقية تتابع الموضوع باهتمام بالغ منذ أكثر من أسبوع، نتيجة لمعلومات وصلت إلينا وتم الايعاز لسفارة العراق في طهران بالتواصل مع السلطات المعنية في إيران، كما تم التنسيق مع الأجهزة الوطنية العراقية على المستوى الأمني وجرت مخاطبات امنية رفيعة المستوى بين الأجهزة المختصة في بغداد والأجهزة المختصة في طهران".

وبين الصحاف ان "حادثة الاختطاف هو نتيجة تعامل هذه المجموعة من المسافرين العراقيين مع شبكة لتهريب البشر، حيث تم الإيقاع بهؤلاء العراقيين واختطافهم كرهائن والمساومة عليهم بمبالغ مالية".

وأضاف أن "التنسيق عال مع الجانب الإيراني ولدينا معلومات إيجابية جداً وصلت إلينا خلال الساعات الماضية، ربما نعلن عنها خلال الساعات القليلة القادمة، والمؤكد لدينا أن مكان المختطفين أصبح معلوما، كما أن عددهم معلوم أيضاً، والشبكة التي قامت بخطهم هي شبكة لتجارة البشر، وهؤلاء العراقيين حاولوا الدخول الى الأراضي الإيرانية بشكل غير شرعي، وتم الإيقاع بهم من قبل هذه الشبكة".

وتابع الصحاف ان "وزارة الخارجية العراقية دائما ما تحذر وبشكل عال المستوى من مخاطر التعامل مع شبكات الاتجار بالبشر، ففي هذا تهديد حقيقي على أرواح المسافرين من أبناء الشعب العراقي".

وتتناول مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام عدة صورا ومقاطع فيديو تظهر اختطاف مجموعة من المواطنين العراقيين في ايران، وأظهرت المقاطع الفيديو المختطفين وهم مكبلين بالسلاسل.