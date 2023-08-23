مؤسسات العراق تستنفر.. الاعلام والاتصالات تعلن انطلاق التغطية الشاملة للزيارة الاربعينية

2023/08/23 | 16:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الأربعاء، انطلاق التغطية الشاملة للزيارة الأربعينية، مؤكدا عزم الهيئة على جعلها التغطية الأكبر في تاريخها لهذا العام.

وقال المؤيد، خلال المؤتمر السنوي الثاني الذي عقدته الهيئة، اليوم، في العتبة الحسينية بمحافظة كربلاء، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن قطاعات ومؤسسات الدولة كافة ومنذ عدة أيام في حال استنفار تام وغرف عمليات منعقدة حيث أولى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اهتماما استثنائياً بالزيارة الأربعينية هذا العام، للحث على تقديم مختلف الخدمات للزائرين بالصورة التي تتناسب وعظمتها.

وأضاف: في الجانب الإعلامي فقد وجه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح التغطية الإعلامية، لذا تبنت الهيئة عدداً كبيراً من المقررات التي تعزز التغطية الإعلامية للزيارة، والتي تكفل تسهيل حركة الطواقم الإعلامية كافة، في داخل المدينة وضواحيها والطرق المؤدية لها.

وأكد أنه في جانب الاتصالات فإن هناك غرف عمليات مستمرة على مدار 24 ساعة طوال مدة الزيارة، لتأمين وتتبع خدمات الهاتف النقال وجودتها، وحل جميع الاختناقات التي قد تتعرض لها شبكات الهاتف النقال بصورة آنية، لافتا إلى أن الهيئة نشرت أكثر من عشرة فرق ميدانية في المنافذ البرية والمطارات الرئيسية في البلاد لتقديم التسهيلات اللازمة لدخول الطواقم الإعلامية ومعداتهم الخاصة.

ودعا المؤيد المؤسسات الإعلامية إلى تسويق المنتج الإعلامي عبر توثيق أفضل اللقطات عن الزيارة وإعادة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي وبلغات مختلفة لدعم عالمية الزيارة، ولاسيما في مشاهدات الزائرين الكرام ورصد المدونين، وأنشطة أصحاب الحسابات المؤثرة، وهو ما ستعضده الهيئة من خلال دعوتها لعدد من المؤثرين عالمياً والصحافيين العرب والأجانب الذين سيتواجدون في مدينة كربلاء ومحيطها.

وبين أن هيئة الاعلام والاتصالات تبنت عددا كبيرا من المقررات التي تعزز التغطية الإعلامية للزيارة الاربعينية والتي تكفل تسهيل حركة الإعلاميين داخل مدينة كربلاء، مشيرا الى مشاركة 890 إعلاميا و659 كاميرا تنقل على الهواء مباشر مع 64 عجلة بث مباشر عبر 65 قناة تلفزيونية و61 اذاعة محلية واكثر من 60 وكالة اخبارية .

بدوره شدد الأمين العام للعتبة الحسينية حسن رشيد العبايچي، خلال المؤتمر، على تكثيف الجهد الإعلامي المؤثر في توضيح الحقائق وكشف النوايا الخبيثة التي تستهدف الصورة الحسينية وإبعادها عن أهدافها السامية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً كبيراً ومهماً في مراقبة الأحداث وتوجيه مسارها بالخط الصحيح.

إلى ذلك أكد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، في المؤتمر، أن الجهود الكبيرة لهيئة الإعلام والاتصالات والنقاط التي أكدت عليها في مؤتمر اليوم هي تأطير للتكامل بين العتبات والمؤسسات الحكومية المحلية والمركزية فضلا عن المؤسسات الإعلامية الهادفة.