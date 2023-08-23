رئيس الوزراء يوجّه برفع سيطرة الرستمية

2023/08/23 | 16:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، بإنشاء موقع اللج ورفع سيطرة الرستمية.

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وقال فريق التواصل الالكتروني في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (23 آب 2023)، إن "ملاكات شركة حمورابي التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان بالتعاون مع الجهد الخدمي والهندسي باشرت بإنشاء موقع اللج لتكون بديلا عن سيطرة الرستمية (جسر ديالى) الجديد، وذلك للتخفيف عن كاهل مواطني المناطق المحيطة وخاصة سكان مجمع مدينة بسماية".

وأضاف، أن "ذلك جاء بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبمتابعة من فريق التواصل الالكتروني إثر تلقيه العديد من المناشدات"، مشيرا الى أنه "من المؤمل إنجاز أعمال السيطرة خلال 45 يوما".