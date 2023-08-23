اخبار العراق الان

2023/08/23 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

خلقت الاضطرابات الأمنية الدامية، لاسيما الهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة، ما يعرف بـ"المربعات المغلقة" من خلال قطع الطرق وتحديد مساراتها ومداخلها في الاحياء والازقة السكنية بالمدن الكبرى.

وحتى الأرياف كانت على موعد مع غلق الطرق لدواعي أمنية لتقليل مرونة حركة الإرهابيين ومنع مجازر بشعة ضربت مناطق عدة آنذاك.

الاستقرار الأمني وانحسار دور الجماعات الارهابية دفع الى بروز ما يعرف ببرنامج فتح الطرق وإزالة الحواجز الكونكريتية خلال السنوات الخمس الماضية.

قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي أكد لـ"بغداد اليوم، الأربعاء (23 آب 2023)، أن "ثلاثة أسباب وراء غلق الطرق في بعقوبة وبقية مدن ديالى خلال السنوات الماضية، أبرزها، حماية أرواح المدنيين والسيطرة على الموقف الأمني ومنع تسلل الإرهابيين للاحياء والازقة".

وأضاف، أن "الأوضاع تغيرت وبدأ برنامج فعلي من قبل قيادة الشرطة قبل خمس سنوات، نجح في فتح قرابة 97% من الطرق المغلقة في بعقوبة وبقية مدن ديالى، ما أسهم في تقليل الزخم المروري وخلق مرونة في الحركة بين المناطق سواء في داخل المدن او محيطها".

وأشار إلى أن "غلق الطرق خلق ما يعرف بالمربعات السكنية المغلقة والتي كانت ذات تأثير نفسي قاس، مرجحًا أن تصبح بعقوبة وأغلب مدن ديالى خالية من قطع الطرق نهاية العام2023".

الخطة الخمسيّة سبيلًا

في 16 آب الحالي، أكد مستشار محافظ ديالى خضر العبيدي، أن الخطة الخمسية أعادت إحياء ملف المجسرات في المحافظة.

وقال العبيدي، وهو عضو سابق في مجلس ديالى عن اللجنة الاقتصادية، لـ"بغداد اليوم"، إن "النمو السكاني في ديالى وازدياد عدد المركبات بنسبة تصل لأكثر من 100%، تطلب إعادة النظر في ملف منظومة الطرق من ناحية التطوير لكن الأمر لم ينهِ أزمة الزخم المروري لا سيما في مراكز المدن الرئيسة ومنها بعقوبة".

وأضاف، أن "حكومة ديالى اعتمدت خطة خمسية للخدمات والإعمار كانت ضمن أولوياتها بناء المجسرات في التقاطعات التي تشهد أكبر معدلات للزخم المروري".

جسران ينهيان 40% من الأزمة

وأكد: "شرعت الخطة في تنفيذ اربعة مجسرات، اثنين منهم اكتملا فعليًا، الأمر الذي أفضى إلى تقليل الزخم بنسبة تصل الى 40%".

وأشار إلى أن "بناء المجسرات يمثل حلًا جوهريًا لملف الزخم المروري لكن هناك عوامل أخرى مهمة من ناحية تحديد عدد المركبات وفق القدرة الاستيعابية للمدن وإعادة النظر من خلال رؤية شاملة لهذا الملف وتكون وفق خارطة البلاد بشكل عام".