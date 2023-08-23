سفارة العراق لدى الكويت تدشن اول منظومة خارج البلد لتجديد جواز السفر إلكتروني

2023/08/23 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الكويت

أعلنت سفارة جمهوريَّة العراق لدى دولة الكويت، اليوم الأربعاء (23 آب 2023) فتح منظومة إصدار وتجديد أول جواز سفر عراقيّ إلكترونيّ خارج العراق.

وذكرت السفارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وبمتابعة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، والفريق أول ركن عبد الأمير الشمريّ وزير الداخليَّة افتتحت ‌سفارة جمهوريَّة العراق لدى دولة دولة الكويت الشقيقة، بطبع وإصدار أول جواز سفر عراقيّ إلكترونيّ خارج العراق".

وأضاف البيان أن "السفير المنهل الصافيّ خلال أفتتاح المنظومة اعرب عن شكره لجهود اللواء نشأت الخفاجيّ مدير عام الجنسية والإقامة وفريقه الفنيّ الذين واصلوا الليل بالنهار لتذليل كُل العقبات الفنيّة لإطلاق هذه الخدمة لمواطنينا الكرام".



