2023/08/23 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، المهندس فرحان الفرطوسي، اليوم الاربعاء، رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة محمد الدليمي، حيث بحثا ضرورة توفير خدمات مصرفية أكبر للشركات الوطنية وخاصة تلك التي تنفذ مشاريع استراتيجية على مستوى البلاد. وقال مدير عام الشركة، في بيان تلقته ايرث نيوز “بحثنا اليوم خلال استقبالنا رئيس […]

ظهرت المقالة مدير عام الموانئ يؤكد على ضرورة توفير خدمات مصرفية أكبر للشركات الوطنية أولاً على ايرث نيوز.