2023/08/23 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، على قضية المواطنين المختطفين في ايران. وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في تصريح خص به “إيرث نيوز”، إن “الوزارة تتابع بشكل عال المستوى مع الجهات الإيرانية المختصة قضية اختطاف عدد من المسافرين العراقيين من قبل شبكة لتجارة البشر”. هذا ولم تفصح الخارجية العراقية، عن أي معلومات أخرى حول […]

ظهرت المقالة خاص – أول تعليق من الخارجية بشأن المختطفين العراقيين في إيران أولاً على ايرث نيوز.