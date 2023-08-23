2023/08/23 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة مشاريع النقل في الموازنة العامة

ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصص لمتابعة مشاريع النقل في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، حضره وزراء؛ التخطيط والنقل والمالية، وعدد من المستشارين والوكلاء والمديرين العامين في الدوائر والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع مشاريع الوزارة ضمن خطّة البرنامج الحكومي للمُدد المحددة، وفي ضوء موازنة الأعوام الثلاثة، بما يتناسب مع تقديم الأولويات الحكومية وحصة الإدراج والتمويل والتنفيذ وتوزيع هذه المشاريع بين المحافظات.

وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية معالجة مشاكل التنفيذ والتمويل لهذه المشاريع، ووضع الحلول الاستباقية لها، والبدائل لأية عقبة قد تواجه العمل، سواء أكانت عقبات إدارية وقانونية أم عقبات تتعلق بالتمويل.

واستعرض الاجتماع سير العمل في مشاريع ميناء الفاو الكبير، ومراحل إنجاز خطي البصرة –شلامجة، وساوة –حجامة، للسكك الحديد، إذ أكد سيادته على أهمية تنمية قطاع النقل بالسكك الحديد، بما يمثله من عصب للتطور في البنى التحتية وخدمة مضافة تيسّر من انتقال المواطنين.

ووجّه السيد السوداني بإعداد خطة لتطوير قطّاع الطيران، وشركة الخطوط الجوية العراقية، وتطوير ملاكاتها التخصصية والمشاريع الخدمية الساندة لها.

كما ناقش الاجتماع عدداً آخر من المشاريع الخدمية في قطاع النقل، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

يتبع..