ضبط معمل لتصنيع أسطوانات الغاز السائل بصورة مخالفة للضوابط في البصرة

2023/08/23 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط معمل لتصنيع أسطوانات الغاز السائل بصورة مخالفة للضوابط بمحافظة البصرة. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة من اللواء الثامن ضبطت قوة وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة معمل لتصنيع اسطوانات الغاز السائل بصورة بمخالفة للضوابط بمحافظة البصرة حيث عثرت القوة على مضبوطات مختلفة”وأضافت “تم حجزها تمهيداً لاستكمال […]

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