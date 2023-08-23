بهدف جذب العمال.. ألمانيا تخفف قواعد الجنسية

2023/08/23 | 18:15 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تخطط ألمانيا لتخفيف قواعد الجنسية بموجب التشريع الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء، وهو مشروع تقول الحكومة إنه سيعزز اندماج المهاجرين ويساعد الاقتصاد الذي يعاني من نقص في العمال المهرة.

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ولا يزال التشريع الذي أقره المستشار أولاف شولتس ووزراؤه يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف الليبرالي الاشتراكي المكون من ثلاثة أحزاب بأغلبية مريحة.

ومن الممكن أن يدخل حيز التنفيذ في يناير، اعتمادا على مدى سرعة حدوث ذلك.

وتخطط الحكومة لجعل الأشخاص مؤهلين للحصول على الجنسية بعد قضائهم خمس سنوات في ألمانيا، أو ثلاث سنوات في حالة "إنجازات الاندماج الخاصة"، بدلاً من ثماني أو ست سنوات في الوقت الحالي.

وسيصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مقيما قانونيا لمدة خمس سنوات، انخفاضا من ثماني سنوات الآن.

كما سيتم إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة.

والقوانين الحالية تجبر الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا على التخلي عن جنسياتهم السابقة عندما يحصلون على الجنسية الألمانية، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات.

"سكاي نيوز عربية"