الرئيس بارزاني: نبذل كل ما يمكن لكي تتفق الأطراف الكوردستانية على استراتيجية وطنية

2023/08/23 | 18:26 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، أن الحكومة العراقية الجديدة تأسست على مبادئ اتفاقية شاملة والأخذ بنظر الاعتبار الشراكة والتوازن والتوافق، "لكن للأسف تم تجاهل هذه المبادئ"، مستدركاً: "بعد زيارة وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى بغداد، من المؤمل أن تتم معالجة الخلافات القائمة"، وفي الشأن الكوردستاني أشار إلى بذل كل ما يمكن لكي تتفق الأطراف الكوردستانية على استراتيجية وطنية وقومية