رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة لتطوير قطاع الطيران

2023/08/23 | 18:30 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعداد خطة لتطوير قطاع الطيران.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خصص لمتابعة مشاريع النقل في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، حضره وزراء التخطيط والنقل والمالية وعدد من المستشارين والوكلاء والمديرين العامين في الدوائر والجهات المعنية".وأضاف البيان، أن" الاجتماع ناقش مشاريع الوزارة ضمن خطة البرنامج الحكومي للمُدد المحددة، وفي ضوء موازنة الأعوام الثلاثة، بما يتناسب مع تقديم الأولويات الحكومية وحصة الإدراج والتمويل والتنفيذ وتوزيع هذه المشاريع بين المحافظات".وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان،" على أهمية معالجة مشاكل التنفيذ والتمويل لهذه المشاريع، ووضع الحلول الاستباقية لها، والبدائل لأي عقبة قد تواجه العمل، سواء كانت إدارية وقانونية أم عقبات تتعلق بالتمويل".وتابع البيان، أن" الاجتماع استعرض سير العمل في مشاريع ميناء الفاو الكبير، ومراحل إنجاز خطي البصرة– شلامجة، وساوة– حجامة، للسكك الحديد، إذ أكد سيادته على أهمية تنمية قطاع النقل بالسكك الحديد، بما يمثله من عصب للتطور في البنى التحتية وخدمة مضافة تيسّر من انتقال المواطنين".ووجّه السوداني، وفقا للبيان،" بإعداد خطة لتطوير قطاع الطيران، وشركة الخطوط الجوية العراقية، وتطوير ملاكاتها التخصصية والمشاريع الخدمية الساندة لها".وختم البيان، أن" الاجتماع ناقش عدداً آخر من المشاريع الخدمية في قطاع النقل، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها".