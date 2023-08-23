وزير بريطاني يبلغ طالباني بأهمية إصلاح البيشمركة والتعاون في

2023/08/23 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أبلغ وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، توم توغندهات، نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني خلال لقائهما في أربيل، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، أهمية "حل المشاكل" التي تواجه قوات البيشمركة والتعاون "لإجتثاث" المخدرات.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس حكومة الإقليم تلقته "بغداد اليوم"، ان طالباني والوزير البريطاني بحثا "جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدين على "ضرورة حماية وحدة الصف الكردي".

وتطرق الجانبان، إلى "المشاكل التي تعاني منها وزارة البيشمركه وعملية الإصلاحات فيها، حيث شدد الوزير البريطاني على أهمية حلها وتجاوزها، لأن استمرارها تترك أثرا سلبيا على الاستقرار في الإقليم والعراق" بحسب البيان.

وبحثا كذلك وفقا للبيان "سُبل مواجهة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات، إذ دعا الوفد البريطاني، حكومة الإقليم الى تقديم المزيد من التعاون لمواجهة تلك المشكلات واجتثاثها".

وأكد طالباني، أن "هذا الملف بحاجة إلى المزيد التعاون والتنسيق المشترك" مبينا، أن "أحد الحلول يتمثل في تحفيز بريطانيا والدول الغربية لشركاتها للعمل في إقليم كردستان والاستثمار فيها، والمساهمة بفاعلية أكبر في تنمية اقتصاد الإقليم”.

وشدد طالباني وتوغندهات أيضاً على "وحدة البيت الكردي كونها تؤثر إيجابا على حماية الأمن والاستقرار السياسي في الإقليم والعراق والمنطقة أيضا، على اعتبار أن مخاطر الإرهاب والجماعات الإرهابية لا زال قائما، كما أنها تؤثر كذلك على مسار العلاقات بين الإقليم وبغداد" معتبرين أن "وحدة البيت الكردي تساهم في تعزيز مكانة الكرد في العاصمة بغداد وحل الخلافات بين أربيل وبغداد بما هو أفضل".