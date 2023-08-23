الخارجية تكشف موعد زيارة أردوغان للعراق والملفات التي سيبحثها

2023/08/23 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية، هشام العلوي، اليوم الأربعاء (23 آب 2023) عن موعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق.

وقال العلوي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أن "الرئيس التركي سيزور العراق الشهر المقبل،" منوّهاً إلى، أن "زيارة وزير الخارجية التركي الآن وزيارة وزير الاقتصاد والتجارة التركي في وقت لاحق، تمهيد لزيارة أردوغان".

ولفت الى، ان "العراق يولي أهمية كبيرة لاستئناف تصدير النفط "عبر خط تركيا إلى ميناء جيهان"، مشيراً إلى أن هناك حاجة للاتفاق بين البلدين على عدد من الملفات ذات الصلة بتصدير النفط.

ونوه العلوي إلى أن "جانباً من زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق يرتبط بمسألة استنئاف تصدير النفط "من أجل التوصل إلى حل يكون في مصلحة البلدين".

ووصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى بغداد يوم أمس في زيارة تستمر ليومين.

واجتمع فيدان مع وزير الخارجية فؤاد حسين، مؤكداً في تصريح صحفي بعد الاجتماع أن بلاده تتابع عن كثب "نقص المياه في العراق"، وتتعامل مع هذه القضية "من وجهة نظر إنسانية بحتة".

كما اجتمع هاكان فيدان اليوم مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن المقرر أن يزور أربيل غداً الخميس.