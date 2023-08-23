حجز إلكتروني على القطارات في محطة بغداد - البصرة

2023/08/23 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء (23 آب 2023)، فتح منافذ نظام الحجز الالكتروني المسبق pos لبطاقات تذاكر المسافرين داخل محطة بغداد البصرة لاول مرة خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) وتشغيل منظومة تتبع حركة قطارات الزائرين GPC المرتبطة في غرفة عمليات السيطرة المركزية لعموم المحطات.

وقال مدير عام السكك يونس خالد جواد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "لأول مرة خلال هذا العام في الزيارة الاربعينية تم تفعيل pos لبطاقات تذاكر المسافرين داخل محطة بغداد البصرة وتشغيل منظومة تتبع حركة قطارات الزائرين GPC المرتبطة في غرفة عمليات السيطرة المركزية لعموم المحطات".

واضاف، انه "تم عقد اجتماع موسع مع عدد من مديري الاقسام والشعب والوحدات المعنية في الشركة وبحضور مدير شرطة السكك العراقية العميد عبدالستار جاسم العلي، لغرض تحديد المسؤوليات لانجاح برنامج الزيارة وتقديم افضل الخدمات للزائر الكريم من خلال تهيئة قطارات السكك الحديثة"، مؤكداً انه "سيتم زج (16) قطار لخدمة الزائرين، وتواجد المعنيين في محطات الانطلاق على مدار الساعة لانسيابية سير القطارات فضلا عن توفير (4) اعداد اضافية من القطارات لامتصاص الزخم أثناء الذروة على محاور الوسط والجنوب".