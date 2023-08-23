الصحاف: وزير الخارجية الماليزي يصل بغداد

2023/08/23 | 19:25 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، وصول وزير الخارجيَّة الماليزيّ زامبري عبد القادر إلى بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجيَّة الماليزيّ زامبري عبد القادر وصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين".