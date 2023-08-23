بعد يوم من زيارة فيدان.. وزير الخارجية الماليزي يصل بغداد

2023/08/23 | 19:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجيَّة الماليزيّ داتو سري د.زامري، يوم الأربعاء، الى العاصمة العراقية بغداد، بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجيَّة الماليزيّ داتو سري د.زامري يصل بغداد في زيارة رسميَّة تستغرق يومين".

ووصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء امس الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية للقاء كبار المسؤولين العراقيين.