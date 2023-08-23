معرض تشكيلي للتراث الكوردي الإيراني في أربيل (صور)

2023/08/23 | 19:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء معرضاً تشكيلياً مشتركاً للتراث الكوردي الإيراني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض أقيم في قاعة ميديا الفنية بأربيل، وشهد إقبالا من قبل المتذوقين للفن والمهتمين به.

وقال آرام قادر، أحد الفنانين المشاركين في المعرض، لوكالة شفق نيوز إن "المعرض يضم 40 لوحة بمختلف الأحجام لثلاثة فنانين كورد من إيران".

بدورها قالت الفنانة سوما محمدي، المشاركة في المعرض لوكالة شفق نيوز "شاركت بعدة لوحات في هذا المعرض تعبر عن التراث الكوردي والهوية القومية وذلك لكوني كوردية من مدينة كرمانشاه بإيران ومن الضروري المحافظة على هذا التراث".