العراق يفوز بالمركز الأول في بطولة إنطاليا الدولية لرواد التنس

2023/08/23 | 19:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق رواد العراق في لعبة التنس المركز الأول في مدينة إنطاليا الدولية، يوم الأربعاء، وانطلقت في تركيا بمشاركة واسعة للاعبين مثلوا مختلف دول العالم.

ومثّل العراق في هذه البطولة النائب الأول لرئيس اتحاد التنس العراقي، وريا عبد القادر، الذي تمكن من إحراز المركز الأول.

وقال عبد القادر لوكالة شفق نيوز "تمكنت من تحقيق فوز صعب في أولى مبارياتي التي خضتها في البطولة، على اللاعب التركي طارق فرنجي بمجموعتين مقابل لا شيء، علماً أن فرنجي يعد المصنف الأول في البطولة".

وأضاف "لقد تمكنت من تحقيق الفوز في اللقاء الثاني على اللاعب الأذربيجاني الشين رحيموف بمجموعتين مقابل لا شيء، وفي المباراة النهائية واجهت اللاعب الألماني أدوفون لانغسدروف، حيث تمكنت من تحقيق الفوز عليه بمجموعتين مقابل لا شيء لأتوج بلقب البطولة".

وتابع عبد القادر "وفي منافسات الزوجي المختلط بين لاعبي البلدان المشاركة، تمكنت أنا وزميلي الأذربيحاني الشين رحيموف من تحقيق الفوز على الثنائي التركي آميد أكسوي، والألماني ستيفان أولبريك بمجموعتين مقابل لا شيء، لنتأهل للمباراة النهائية".

وبين أن "الجولة الثانية من البطولة ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، على ملاعب تنس فندق روبيسون گلاب في مدينة إنطاليا التركية".