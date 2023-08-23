السوداني: منصة متابعة تمويل الموازنة تؤسس لسياقات عمل جديدة

2023/08/23 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (23 آب 2023)، ان منصة متابعة تمويل الموازنة تضمن توفير بيانات محدثة وإمكانية تشخيص مراكز الخلل والتلكؤ بشكل مبكر وتؤسس لسياقات عمل جديدة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم" ان "السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص للاطلاع على منصة إلكترونية، تم تصميمها وتنفيذها بجهود ذاتية لغرض متابعة تمويل الموازنة، والمنصة أعدّتها لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات القطاعية وعدد من الوزارات والمحافظات، ونُفذت بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، ويمكن من خلالها متابعة تنفيذ موازنات الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة وأبواب الصرف فيها".

رئيس الوزراء، وبحسب البيان، ثمّن جهود العاملين على إنجاز هذه المنصة، وعدّها خطوة أولى في إصلاح النظام المالي في العراق عبر تعاملها مع هذا الملف المهم، وأوعز بإعمامها على وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات الحكومية كافة"، مبيناً أن "البرنامج آلية إلكترونية تغطي سلسة تمويل الموازنة العامة كاملة، بما يضمن توفير بيانات محدثة عند رئيس مجلس الوزراء، أو أي جهة مسؤولة تحقق الفائدة من المعلومات، وإمكانية تشخيص مراكز الخلل والتلكؤ بشكل مبكر".

ووفقاً للبيان، اكد السواداني على ان "البرنامج سوف يؤسس أيضاً لسياقات عمل جديدة، تضفي المزيد من الدقة والشفافية على سبل صرف الأموال العامة، ويُسهم في دعم الرقابة المالية ومتابعة حجم التمويل، ضمن التبويب المعدّ والملبّي لأولويات البرنامج الحكومي في مختلف القطاعات".