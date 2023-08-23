الحشد يطيح بمجموعة داعشية في 3 محافظات

2023/08/23 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أطاحت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء (23 آب 2023) بمجموعة إرهابية تنتمي لعصابات داعش في ثلاث محافظات.

وأفاد بيان لاعلام الحشد تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبمعونة الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي والقوات الأمنية الماسكة في محافظات (نينوى، صلاح الدين، كركوك) تم تنفيذ عملية (الردع الخامسة) فجر اليوم الأربعاء التي أسفرت عن الإطاحة بمجموعة إرهابية تضم ١١ عنصرا من فلول داعش الإرهابي وفق المادة 4 إرهاب".

وأضاف ان "العملية تمت بعد متابعة دقيقة وجهد استخباري متميز وفي إطار جهود حماية زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)".

ولفت البيان الى "التعامل مع المعتقلين وفق الإجراءات القانونية والأصولية، ليضاف هذا المنجز إلى سجل منجزات قوات الحشد الشعبي في مكافحة هذا داعش الإرهابي الغادر".