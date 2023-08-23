السوداني يرأس اجتماعاً لبحث منصة متابعة تمويل الموازنة

2023/08/23 | 19:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصص للاطلاع على منصة إلكترونية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2023)، أن المنصة "تم تصميمها وتنفيذها بجهود ذاتية لغرض متابعة تمويل الموازنة، والمنصة أعدّتها لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات القطاعية وعدد من الوزارات والمحافظات، ونُفذت بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، ويمكن من خلالها متابعة تنفيذ موازنات الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة وأبواب الصرف فيها".

وثمّن السوداني وفق البيان، "جهود العاملين على إنجاز هذه المنصة، وعدّها خطوة أولى في إصلاح النظام المالي في العراق عبر تعاملها مع هذا الملف المهم، وأوعز بإعمامها على وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات الحكومية كافة".

وبيّن السوداني أن "البرنامج آلية إلكترونية تغطي سلسة تمويل الموازنة العامة كاملة، بما يضمن توفير بيانات محدثة عند رئيس مجلس الوزراء، أو أي جهة مسؤولة تحقق الفائدة من المعلومات، وإمكانية تشخيص مراكز الخلل والتلكؤ بشكل مبكر".

واختتم البيان، "وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج سوف يؤسس أيضاً لسياقات عمل جديدة، تضفي المزيد من الدقة والشفافية على سبل صرف الأموال العامة، ويُسهم في دعم الرقابة المالية ومتابعة حجم التمويل، ضمن التبويب المعدّ والملبّي لأولويات البرنامج الحكومي في مختلف القطاعات".