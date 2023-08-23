بعد مطاردة بين الأزقة.. شرطة الرصافة تعتقل شابين في ’كمب الأرمن’

2023/08/23 | 19:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت قيادة شرطة الرصافة في بغداد، الأربعاء؛ اعتقال شخصين أطلقا النار في الهواء في منطقة كمب الأرمن.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2023)، إن "مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الخامس تمكنت من القبض على شخصين أطلقا عيارات نارية في الفضاء ضمن منطقة (كمب الأرمن) مما أدى لترويع المواطنين".

وأضافت أن "المفارز طاردت المتهمين داخل الازقة وضبطت بحوزتهما سلاح نوع مسدس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما الى مركز الشرطة أصوليًا".