وزير خارجية تركيا في ضيافة الحلبوسي.. المياه وتصدير النفط أبرز محاور الاجتماع

2023/08/23 | 19:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، وزيرَ خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، والوفد المرافق له.

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وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2023)، أنه "ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في المجالات كافة، ومنها المجال الاقتصادي والأمني والاستثماري، فضلاً عن التباحث حول ملف النفط وضرورة حلِّ إشكاليات ملف التصدير، وحول الاتفاق على تشكيل لجنة دائمية بين البلدين لمعالجة ملف المياه. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية التنسيق بين العراق وتركيا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وأكد الحلبوسي وفق البيان على "ضرورة إيجاد حلول لمشكلة المياه، وحصول العراق على حصةٍ عادلةٍ من المياه، وزيادة الإطلاقات لنهري دجلة والفرات، وأهمية التعاون الثنائي في هذا المجال المهم، والاستفادة من الخبرات التركية في تحسين وتطوير منظومات المياه في العراق".

من جانبه، عبَّر وزير الخارجية التركي عن دعم بلاده للعراق، والاستعداد للعمل على حلِّ المشاكل العالقة بين البلدين، والتعاون في جميع المجالات، بحسب البيان.