كولستان شيخ.. ممرضة إيزيدية تدخل حلبة التنافس على لقب ملكة جمال الشرق الأوسط

2023/08/23 | 19:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

كشفت وصيفة ملكة جمال العراق لعام 2021 كولستان شيخ، عن انها ترغب أن تصبح ملكة جمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

كولستان شيخ، 25 عاماً، من المكون الإيزيدي ومن أهالي محافظة دهوك، حالياً تعمل ممرضة في ناحية خانكي بقضاء سيميل.

تقول شيخ، "في عام 2021 كنت وصيفة ملكة جمال العراق، وهذا العام سأشارك في مسابقة ملكة جمال الشرق الأوسط وشمال افريقا".

وتابعت، "هدفي من المشاركة في المسابقة إيصال تراث وتاريخ العراق واقليم كردستان الى الدول العربية وتعريفهم بآلآم ومعاناة نازحي سنجار".

وأضافت، "إذا فزت بلقب ملكة جمال الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سأواصل الأعمال الانسانية وأقدم العون لضحايا الحرب".

ومن المقرر أن تقام مسابقة ملكة جمال الشرق الأوسط وشمال إفريقا في 25 تشرين الأول 2023، بمشاركة 200 فتاة، بينهن 40 فتاة من العراق.

المصدر: كركوك ناو