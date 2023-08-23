تركيا في طريقها لتصبح قاعدة للتكنولوجيا المالية مع سكانها الشباب

2023/08/23 | 19:49 - المصدر: PayFix

ناقش إركان كورك، رئيس مجلس إدارة PayFix وعضو مجلس إدارة T ÖDEB، مؤخرا التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية في تركيا ومستقبل التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. وأكد أن التكنولوجيا المالية ستشكل العديد من الصناعات في المستقبل وسلط الضوء على الفرص التي توفرها تركيا على الساحة العالمية للتكنولوجيا المالية.

تم تحديد الاتجاهات الرئيسية التي تشكل قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، بما في ذلك صعود البنوك الرقمية، والخدمات المالية الشخصية من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وزيادة مدفوعات الهاتف المحمول والعملات المشفرة، والامتثال للوائح من خلال "Regtech" ، ورقمنة قطاع التأمين، وإنشاء "منصات الصحة المالية" ، والنمو العالمي لشركات التكنولوجيا المالية، وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المالية لأولئك خارج الخدمات المالية التقليدية، وزيادة الاستثمارات في الأمن والخصوصية.

كما ركز إركان كورك على مكانة تركيا في قطاع التكنولوجيا المالية العالمي، مشيرا إلى التقدم نحو أن نصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية. هذا يرجع إلى الشباب واهتمام السكان البارعين في التكنولوجيا بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المالية الرقمية، واللوائح الحكومية، وزيادة الاستثمارات من المستثمرين المحليين والأجانب، والتركيز على تعليم التكنولوجيا المالية، وموقع تركيا الاستراتيجي للمعاملات المالية الإقليمية.

ومع ذلك، لكي تصبح تركيا قاعدة عالمية للتكنولوجيا المالية، لا تزال بحاجة إلى التغلب على بعض التحديات:

تنظيم بناء تكاملي وليس عقابي.

زيادة الاستثمار، خاصة في مشاريع المرحلة المبكرة.

التغلب على نقص المواهب المتخصصة والقوى العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

معالجة نقص البنية التحتية التكنولوجية اللازمة.

تثقيف المستهلكين حول خدمات التكنولوجيا المالية.

تبسيط عمليات الترخيص والموافقة التنظيمية للشركات الناشئة الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية.

تعزيز التواصل مع النظام البيئي الدولي للتكنولوجيا المالية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد كورك أن تركيا تقترب من أن تصبح قاعدة عالمية للتكنولوجيا المالية وأنه يمكن التغلب على أوجه القصور من خلال الدعم المناسب.

كما تم تحديد أوجه قصور محددة في قطاع التكنولوجيا المالية التركي، مثل المرحلة المبكرة من تنفيذ مفهوم الخدمات المصرفية الرقمية، وعدم كفاية التكامل مع العالمية، الأنظمة المالية، والإطار القانوني غير الواضح حول العملات المشفرة، والمشاكل المتعلقة بمشاركة المعلومات والبيانات. يعتقد كورك أن نقاط الضعف هذه يمكن أن تتحول إلى الفرص مع الاستراتيجيات الصحيحة. وأعرب عن ثقته في التكنولوجيا المالية التركية إن إمكانات القطاع، مع التركيز على سكانها الشباب والدعم والاستراتيجيات المناسبة يمكن أن تجعل تركيا قاعدة للتكنولوجيا المالية. سيكون تطوير هذا القطاع أمرا حيويا لاقتصاد تركيا.

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